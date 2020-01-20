В ДТП погибла директор львовской клиники эстетической медицины Genesis и близкая подруга телеведущей Ольги Фреймут 25-летняя Соломия Островская. Автомобиль "Ниссан Джук", которым она управляла столкнулся с грузовиком на трассе Киев-Чоп 19 января. Об этом пишет "Вголос".

Уточняется, что женщина возвращалась в Киев с отдыха в итальянских Альпах. Авария произошла неподалеку от Житомира.

Фото: facebook.com

Стоит отметить, что в день трагедии утром Соломия Островская публиковала в соцсети фото с отдыха. Телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Instagram написала о смерти близкой подруги и выразила соболезнования ее родным.

"Сегодня ушла из жизни моя близкая подруга - Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Не верю. Буду скучать до конца моих дней. Она была неземная, слишком идеальна, чтобы быть правдой. Соболезную родным Соломии", - написала Фреймут в соцсети.

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