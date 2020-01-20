Премьер Алексей Гончарук дал первое развернутое интервью после скандала с пленками - а также своей несостоявшейся отставки.

Беседа состоялась на телеканале Рината Ахметова "Украина 24". Премьеру дали не просто ответить на все претензии, но и позволили порекламировать свои достижения, а также развернуто поговорить о своих планах.

Цитаты с красивыми обещаниям Гончарука - о доступном кредитовании, росте урожая и прочей "перемоге" - постоянно появлялись на экране.

"Страна" уже рассказывала, что новый телеканал Ахметова выглядит достаточно "порохоботским" - контракт заключила с ним телеведущая "5 канала" Янина Соколова.

Отметим также, что Порошенко фактически поддержал правительство в "кассетном скандале". И, судя по риторике интервью с Гончаруком, у Ахметова тоже помогают премьеру с поправкой имиджа после истории с пленками.

"Страна" разобрала интервью премьера.

"Вопрос с отставкой закрыт"

В начале интервью премьер подтвердил версию "Страны", что к президенту обратился, не чтобы действительно уйти в отставку, а для подтверждения "вотума доверия".

"Не столько получить, сколько подтвердить (вотум - Ред.), - заявил Гончарук, отвечая на вопрос телеведушего Евгения Киселева.

То есть по сути глава Кабмина признался в том, что поставил президента на растяжку и вынудил его защитить правительство от нападок.

Впрочем, сам Гончарук считает, что Зеленский не обиделся.

"Президент - взрослый мудрый человек. Мы с ним нашли общий язык. Уверен, что этот опыт сделал нас сильнее", - заверил премьер и сообщил, что поедет с Зеленским в Давос.

"Вопрос с отставкой закрыт?", - спросил Киселев. "Да", - ответил Гончарук.

"У нас честные министры"

Нападки на него, по мнению Гончарука, осуществляют коррупционеры, которые "теряют миллионы долларов в день".

"Мы делаем много вещей, которые создают проблемы коррупционерам, взяточникам и очевидно наживаем много врагов... Главная моя идея, мое сообщение, состоит в том, что мы бескомпромиссно боремся с коррупцией. У нас в правительстве, возможно впервые в истории Украины, на самом высоком уровне нет коррупции. У нас честные министры. Конечно, большая система, много чиновников, еще много негодяев и подонков работают в органах государственной власти, мы еще не всех вычистили, не до всех дотянулись, но огромное количество этих людей сейчас живут в большом дискомфорте. Они уже утратили или утратят свои коррупционные потоки", - начал говорить премьер, однако Киселев его прервал.

"Вы можете говорить в конкретных цифрах, простите? Как экономист?", - задал вопрос телеведущий. Гончарук ответил, что о "миллионах долларов в день".

Это достаточно расплывчатое заявление звучит от Гончарука уже не в первый раз. Он постоянно напирает на том, что работа правительства ломает коррупционные схемы. При этом никакой конкретики премьер не приводит - какие схемы, кто в них участвовал.

Не стал этого уточнять и Киселев.

Да и внешне незаметно, что ломаются коррупционные схемы: ведь у них есть выгодополучатели, а о них Кабмин ничего не говорит - хотя если вскрывается такая схема, то должны быть и уголовные дела. Или хотя бы обращения премьера в НАБУ.

Ничего этого нет. А заявление о миллионах долларах в день, сэкономленных для государства, видимо, было призвано оправдать космические зарплаты Гончарука и его министров.

Кстати, о них у Гончарука тоже ничего не спросили.

Записи - склейка

Премьер высказался и записях, из-за которых и начался скандал.

Он признал, что все, что на них прозвучало, говорилось на самом деле. Но уточнил, что "цитаты вырваны из контекста".

"Там же было несколько записей, отдельные из них это точно были нарезаны цитаты, выдернутые из контекста, приправленные комментариями, названием, что мы якобы пытаемся обмануть президента. То есть это все манипулятивным образом было подано. То что в конце они выложили большой этот кусок аудио, я его, откровенно говоря, не слушал... Поэтому этот кусок мне трудно комментировать, первые три точно склейка и какая-то нарезка", - сказал Гончарук.

В тоже время, стоит напомнить, что в сети уже есть полная версия совещания у Гончарука. Ее можно послушать здесь:

Увольнения из Кабмина будут

Премьер рассказал, кого в Кабмине уволят после его совещания с Зеленским.

"У нас министр развития громад (Алена Бабак - Ред.), человек на этой позиции будет заменен и мы даже планируем ввести должность вице-премьера по развитию громад. Почему? Потому что децентрализация в этом году, это приоритет. Мы должны по всей стане создать способные громады, осенью обеспечить проведение, уже в новых громадах, выборов местных", - сказал Гончарук, заявив, что уже передал представление на снятие Бабак в парламент.

Отметим, что эта новость была известна еще до того, как премьер положил президенту заявление об отставке и до того как Зеленский дал поручения Гончаруку.

О других увольнений, Гончарук не дал никакой конкретики. "Да, мы готовимся. Парламент решит. Посмотрим", - сказал он.

О курсе гривны

Гончарук также прокомментировал тему, которая обсуждалась на совещании в Кабмине 16 декабря - курс гривны, который, по мнению президента, слишком сильно укрепился, что попахивало спекуляциями.

Премьер заявил, что крепкая гривна - это хорошо для потребительских цен и кредитования. И плохо для экспортеров и госбюджета, который они наполняют (как известно в конце года из-за этого начались остановки по ряду бюджетных выплат).

Он также признал, что правительство считало бюджет по одному курсу гривны, а получилось по другому.

То есть вопросы к компетенции правительства, которое выдало совершенно неадекватный валютный прогноз, остаются. Однако Гончарук не объяснил ситуацию с валютой отделывался общими фразами о том, что "есть плюсы и минусы".

В падении экономики "не виноваты"

На вопрос ведущего, как правительство оправдается за падение промышленного производство и замедление темпов роста, Гончарук заявил, что это вообще не связано с действиями правительства. А связано с негативными тенденциями на внешних рынках - упал спрос на металлопрокат и другую продукцию экспорта.

"Гривна, которая укреплялась, тоже лишила их доходов. Это как бы откровенно правда", - сказал премьер.

Также он заявил, что в падении доходов государства виновата... теплая зима. По его словам, теплогенерация стала меньше работать и соответственно меньше зарабатывать. "Это замедление экономического роста", - сказал Гончарук.

Также премьер ушел от вопроса, будет ли новый транш МВФ. "Дело не в транше, не в деньгах, вопрос будет ли программа сотрудничества. Мы должны выполнить ряд предварительных мер, чтобы заключить фактические договоренности по программе".

Что же касается продажи земли, то здесь вопросы оказались интереснее, чем ответы. Евгений Киселев назвал законопроект "долгожданным" и посетовал на то, что его долго не принимают.

"Мы ждали 20 лет, и подождем еще несколько недель или месяц", - успокоил Гончарук.