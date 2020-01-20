Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации снять с должности генерального прокурора Юрия Чайку "в связи с переходом на другую работу".

Как сообщает пресс-служба Кремля, вместо Чайки на должность генпрокурора могут рассмотреть кандидатуру Игоря Краснова.

"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генпрокрурора", - говорится в сообщении.

Игорь Краснов. Фото: twitter.com/Askold1948

В то же время пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что предложение назначить на пост генпрокурора Краснова является "решением президента". Это является его правом как главы государства.

Как известно, родился Юрий Чайка в Архангельске, а работу в органах прокуратуры начал в 90-х годах. В 2007 перешел в Следственный комитет, а уже в 2016 стал заместителем главы ведомства. Еще через год получил звание генерал-лейтенанта.

Именно Краснов расследовал дело о покушении на оппозиционного политика Анатолия Чубайса, убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Он возглавлял следственную группу по убийству оппозиционера Бориса Немцова и расследовал многомиллионные хищения при строительстве космодрома "Восточный" неподалеку от города Циолковский.

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