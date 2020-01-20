Министерство развития экономики предлагает обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2019, тогда как Кабмин обязал госпредприятия перечислять в бюджет 90% прибыли.

Об изменениях в проекте правительственного постановления сообщается на сайте министерства. В случае невыплаты дивидендов до 1 июля 2020 разрывать контракт с руководителями таких госкомпаний.

Как указано в пояснительной записке к документу, госбюджет на 2020 год предусматривает поступления от уплаты дивидендов госкомпаниями 35,268 млрд грн. На повышении норматива до уровня 90% настаивает Минфин, аргументируя это необходимостью восполнить недопоступления в общий фонд госбюджета.

Напомним, в Министерстве энергетики и защиты защиты окружающей среды создадут новое государственное предприятие "Укруголь", которое обеспечит прозрачное функционирование рынка угля и защиту производителей.