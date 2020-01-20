Глава Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как относится к религии и своей вере в Бога. По его словам, у него была простая советская еврейская и не православная семья.

Об этом он заявил журналисту издания The Times of Israel, отвечая на вопрос, насколько для него важны религиозные вопросы.

"У меня было одно отношение (к религии), когда я был мальчиком, и другое - сейчас. Я никогда не говорю о религии и никогда не говорю о Боге, потому что у меня есть собственное мнение по этому поводу. Конечно, я верю в Бога. Но я говорю с ним только в те моменты, которые являются для меня личными и важными, и в местах, где я чувствую себя комфортно", - сказал президент Владимир Зеленский.

При этом Зеленский считает, что большинство еврейских семей в СССР не были религиозными, а религии, как таковой, в советском государстве не было.

Как сообщалось, телеведущий Дроздов назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи, убожеством и организмом.

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