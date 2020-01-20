Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко потребовал, чтобы Америка перестала втягивать Украину во внутренне-политические события своей страны. Фактически глава МИД повторил мысль президента Владимира Зеленского, который президент Украины ранее озвучил в интервью The Times of Israel.

На брифинге с журналистами Пристайко заявил, что тактика Украины базируется на поддержке парламента и Конгресса США, что и является залогом устойчивости украинских отношений с США. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Что касается импичмента, эта тема уже настолько надоела, что мы в очередной раз обращаемся к американской стороне: пожалуйста, не втягивайте нас во внутренне-политические события. Наша тактика и стратегия базируется на том, что для нас поддержка со стороны парламента и Конгресса США - залог устойчивости наших отношений с США. Мы не участвовали во внутриполитической борьбе. Так же надеемся, что и в нашей внутренне-политической борьбе другие стороны не участвуют", - заявил Пристайко.

Напомним, до этого в интервью израильским СМИ глава украинского государства также заявлял о желании, чтобы Украину не вовлекали в дела, связанные с внутренней политикой США.

Как сообщала "Страна", президента США Дональда Трампа от импичмента будут защищать те же адвокаты, которые помогли сохранить Клинтону пост президента в 1999-м.

Напомним, сенат США начал рассматривать дело об импичменте президента Трампа после того, как за это проголосовала Палата представителей Конгресса США.

Ранее "Страна" рассказывала, за что Трампу хотят объявить импичмент и как проходит эта процедура.