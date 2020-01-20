В понедельник, 20 января, в Ивано-Франковске попрощались с погибшей при крушении авиалайнера МАУ в Иране 24-летней бортпроводницей Марией Микитюк. Траурная церемония собрала тысячи людей возле ивано-франковского Дома грусти, пишет "Западный аргумент".

После прощания гроб с телом перевезут в село Старые Кривотулы, где и похоронят бортпроводницу.

Фото: za.in.ua

По данным издания, Мария была единственным ребенком у своих родителей. Ее воспитывала мама. Девушка закончила гимназию, а затем в 2012-2018 годах училась в Национальном авиационном университете. В течение последних четырех лет Мария встречалась со своим женихом Богданом. В 2021 году пара планировала свадьбу.

Фото: mi100.info

Мария Микитюк с женихом Богданом. Фото: facebook.com

Напомним, накануне в Украину из Ирана доставили теле украинцев, погибших при крушении сбитого самолета МАУ.

Также мы сообщали, что духовный лидер Ирана заявил, что в расследовании крушения Боинга осталось много непонятных деталей.