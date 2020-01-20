Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что проведет весной нынешнего года исследование с целью выяснить, почему школьники часто прогуливают уроки.

Также Новосад в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала, что считает обнаруженные проблемы с дисциплиной "нашим открытием".

"Это фактически влечет за собой снижение результатов успеваемости на 20%. Плохой ответ в том, что пока мы не знаем, что именно это вызывает", - рассказала она.

Новосад также уточнила, что ситуация требует более глубоких исследований.

"Мы это сейчас будем делать, и уже нашли партнера, который нам в этом будут помогать, а именно проводить дополнительные исследования. Все это запланировано на весну. Это требует опросов, наблюдений, изучения вопроса "с полей", что происходит не так", - подчеркнула она.

Также чиновница отметила, что возможными причинами прогула уроков может быть плохое социально-экономического положения, проблемы в семье или просто незаинтересованность в обучении.

Ранее Новосад утверждала, что учителя русскоязычных школ должны будут пройти курсы повышения квалификации для подготовки к переходу на украинский язык преподавания.

Также "Страна" писала, что в Министерстве образования планируют создать профессию карьерного советника, который поможет старшеклассникам выбрать будущую профессию. Эти обязанности должны будут выполнять так называемые "карьерные советники".