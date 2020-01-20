Белорусский президент Александр Лукашенко заменил военных руководителей страны. Новым министром обороны стал командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин, начальником Генерального штаба — первый замначальника генерал-майор Александр Вольфович.

Об этом сообщает агентство БелТА в понедельник, 20 января.

Как пояснил Лукашенко, накануне он назначил прошлого министра обороны Андрея Равкова новым госсекретарем Совета безопасности, из-за чего решил не затягивать с назначением руководителя оборонного ведомства.

"Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае", — сказал президент Белоруссии, подчеркнув, что тем не менее "военная организация не терпит неопределенности".

Лукашенко добавил, что кандидаты на посты министра обороны и начальника Генштаба рассматривались несколько месяцев, Хренин и Вольфович — подготовленные люди, которые знают жизнь армии не понаслышке.

В декабре 2019-го Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии и концепцию развития вооруженных сил страны на десять лет вперед. Согласно документам, республика сохраняет статус "донора безопасности", а в случае внешней агрессии армия должна не только отразить ее, но также нанести противнику неприемлемый ущерб. Кроме того, в новом плане обороны уделено больше внимания вопросам дестабилизации ситуации внутри Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко предложил России вступить в состав Беларуси.

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