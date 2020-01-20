Патрульные в поселке Иванков в Киевской области остановили автомобиль за нарушение ПДД. В результате осмотра внутри авто было найдено тело застреленного мужчины.

Водитель, оказавшийся ветераном АТО, сообщил, что сам нанес смертельное ранение знакомому - другому участнику боевых действий на Донбассе - и направлялся в полицейский участок. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона в понедельник, 20 января.

Как оказалось, в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами возник спор, который перерос в стрельбу.

"Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали 49-летнего мужчину. Изъято орудие преступления – охотничье ружье без документов. Тело 47-летнего погибшего мужчины направлено на проведение экспертизы. Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает причины конфликта.

Ранее сообщалось, что во Львове покончил с собой ветеран АТО Цыбуля, который воевал в одном батальоне с киллером Лаврегой.

Также мы писали, что в Киеве возле вокзала забили до смерти ветерана АТО.