В Киеве вандалы разгромили столичный ТРЦ "Глобус" на Майдане. Подростки атаковали универмаг в центре Киева и разбили стеклянные двери заведения. Об этом сообщает Типичный Киев на странице в Facebook.

"Ночью на Майдане подростки решили развлечься и разбить двери в Глобус.." - говорится в сообщении.

Пользователи возмущаются действиями подростков в комментариях: "и? какое же наказание ждет этих подростков? вы освещаете только творимые гадости, а что за это бывает не пишите, и это создает впечатление ненаказуемости", "А где патрульные, где камеры наблюдения. Как такое вообще может произойти в центре столицы ?!", "Штраф получать и успокоятся...".

Разбитые двери в ТРЦ Globus Фото: facebook.com/kievtypical

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, только за сутки 19 января в Киеве совершили одно разбойное нападение, 4 ограбления, 108 краж, а также сообщили о трех случаях незаконного завладения автотранспортом. В 15 случаях подозреваемые лица установлены.

Напомним, Киев утром 20 января застыл в пробках.

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