В Киеве подростки разбили стеклянные двери в ТРЦ "Глобус" на Майдане
В Киеве вандалы разгромили столичный ТРЦ "Глобус" на Майдане. Подростки атаковали универмаг в центре Киева и разбили стеклянные двери заведения. Об этом сообщает Типичный Киев на странице в Facebook.
"Ночью на Майдане подростки решили развлечься и разбить двери в Глобус.." - говорится в сообщении.
Пользователи возмущаются действиями подростков в комментариях: "и? какое же наказание ждет этих подростков? вы освещаете только творимые гадости, а что за это бывает не пишите, и это создает впечатление ненаказуемости", "А где патрульные, где камеры наблюдения. Как такое вообще может произойти в центре столицы ?!", "Штраф получать и успокоятся...".
Разбитые двери в ТРЦ Globus Фото: facebook.com/kievtypical
Как сообщает пресс-служба полиции Киева, только за сутки 19 января в Киеве совершили одно разбойное нападение, 4 ограбления, 108 краж, а также сообщили о трех случаях незаконного завладения автотранспортом. В 15 случаях подозреваемые лица установлены.
Напомним, Киев утром 20 января застыл в пробках.
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