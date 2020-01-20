Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что учителя русскоязычных школ должны будут пройти курсы повышения квалификации для подготовки к переходу на украинский язык преподавания.

Как она рассказала в интервью "Интерфакс-Украина", сперва должен будет состоятся адаптационный период для учеников.

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и на подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка", - рассказала она.

В то же время, отвечая на вопрос о том, почему Украина не отсрочила переходный период до 2023 года, Новосад рассказала о схожести русского и украинского языков. По ее словам, для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем для детей, которые, например, учатся на венгерском, поскольку русский и украинский язык относятся к одной языковой группе и в русскоязычной среде украинский язык в той или иной мере всегда присутствует.

Напомним, в Министерстве образования планируют создать профессию карьерного советника, который поможет старшеклассникам выбрать будущую профессию. Эти обязанности должны будут выполнять так называемые "карьерные советники".

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