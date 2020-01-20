Украина заняла 56-е место в рейтинге инновационных экономик мира-2020 среди 60 стран, таким образом просев на три позиции по сравнению с предыдущим годом. Отметим, что рейтинг был составлен финансовым изданием Bloomberg, которое уже восемь лет подряд анализирует экономику 60 стран Европы, Северной и Южной Америки и Азии, а также некоторых стран Африки.

По данным издания, впервые за последние шесть лет Германии удалось опередить Южную Корею и выйти на первое место, подвинув конкурента на вторую позицию. Третье место досталось Сингапуру.

В пятерку лидеров вошли Швейцария и Швеция. А в десятку попали Израиль, Франция и США. Россия поднялась на одну позицию и заняла 26 место, в то время как Польша сдвинулась на три пункта вниз, расположившись на 28 месте.

Фото: bloomberg.com

Уточняется, что рейтинг составлен на основе анализа данных об иследованиях и разработках в сферах услуг, промышленности, производительности и активности в международных разработках.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев возглавил десятку рейтинга европейских городов для бюджетного отдыха.

Также мы сообщали, что Украина опустилась на две позиции в рейтинге паспортов мира.