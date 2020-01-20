Правительство Ирана заявило, что сейчас не планирует выходить из условий ядерной сделки. Страна продолжает выполнять условия соглашения, хотя и планирует постепенный отказ от своих обязательств.

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Аббас Мусави, раскритиковав страны ЕС из-за недостаточных усилий по сохранению условий соглашения, передает Deutsche Welle.

Иран настаивает на выполнении условий ядерной сделки другими странами, потому что от этого зависит возможное уменьшение ядерных обязательств иранской стороной.

Как сообщалось, 5 января Иран полностью вышел из ядерной сделки. Отметим, что такое решение было принято после того, как по приказу президента США Дональда Трампа убили иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

До этого Иран поэтапно отказывался от условий ядерной сделки из-за того, что США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года.