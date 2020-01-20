Застройщик и экс-нардеп Максим Микитась, которого сегодня задержали при попытке покинуть территорию Украины в аэропорту Борисполь, собирался улететь в Лондон вместе с супругой.

В итоге жена улетела одна, а экс-нардепу отменили регистрацию на рейс. Об этом "Стране" сообщили источники в погранслужбе Украины. Также стало известно, что Микитась собирался покинуть Украину в браслете НАБУ и находясь под запретом о невыезде, а также без разрешения следователей из НАБУ и ГБР.

Он летел по второму загранпаспорту, так как первый сдал. Снимали нарушителя прямо из рейса в бизнес-классе.

Также по данных наших источников в Погранслужбе Украины, на руках у Микитася был какой-то "аусвайс" от НАБУ, который, по мнению задержанного, предоставлял ему право покинуть страну.

Фото: newsone.ua

Напомним, что Микитась был арестован по подозрению в махинациях на рынке недвижимости. Но в конце октября 2019 года вышел под залог в 80 миллионов гривен.

Он внес за себя залог в 5,5 млн грн и надел электронный браслет. Также стало известно, что Высший антикоррупционный суд продлил срок ношения электронного браслета до дня влюбленных - 14 февраля. Подозреваемый обязан прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье суда по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).