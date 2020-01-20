На заграничные командировки министра финансов Оксаны Маркаровой в 2019 году было потрачено 80 616 гривен. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Минфина на информационный запрос.

Уточняется, что у Оксаны Маркаровой в указанный период было 10 заграничных командировок и одна - по Украине.

За рабочую поездку в Катар с 17 по 19 февраля 2019 года (в должности министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана) Маркаровой компенсировали 39 685 гривен.

За рабочую поездку с 23 по 25 января 2019 года в Швейцарию министру компенсировали 21 889 гривен, а 19 043 гривны - за командировку с 6 по 7 мая в Париж (Франция) и с 7 по 9 мая в Сараево (Босния и Герцоговина).

Также за счет Кабинета Министров Маркарова посетила США (с 9 по 14 апреля и с 15 по 19 октября). Также ряд поездок были оплачены принимающей стороной: в Великобританию, Германию (10-12 июня), а также в Македонию (21-21 июня), Бельгию (20-21 марта), Канаду (1-4 июля).

Также Маркарова посетила Мариуполь в Донецкой области 28-29 октября. Расходов на командировки по Украине в 2019 году, согласно ответу министерства, не было.

Ранее "Страна" писала о том, что Маркарова назвала пять причин, почему в бюджете внезапно кончились деньги.

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