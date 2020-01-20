В Офисе генпрокурора сообщили о подозрении помощнику экс-нардепа Игорю Павловскому в создании преступной организации. Павловский является одним из фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, передает Укринформ.

"Игорю Павловскому сообщили о подозрении в создании преступной организации", - сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что Павловскому инкриминируют ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса (создание преступной организации).

В ближайшее время в Печерский райсуд столицы будет направлено ходатайство об избрании Павловскому меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Кроме того, как отметил собеседник агентства, объявлено о подозрении ряду лиц из "созданной им преступной организации, которая совершала нападения на граждан и поджоги их имущества".

Среди тех, у кого сейчас проводятся обыски, есть фигурант дела об убийстве Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, добавил он.

Как писала "Страна", сегодня Офис генпрокурора заявил, что работники СБУ в Херсоне проводят обыски для пресечения деятельности преступной организации и в целях выявления дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на Гандзюк.

Отмечалось, что объявлено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата. При этом в прокуратуре подчеркнули, что обвинительный акт в отношении указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с "соглашением о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Гандзюк".

Генпрокуратура в конце июля 2019 года передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского по делу Гандзюк. Ему инкриминировали нарушение ч. 1 ст. 396 УК (сокрытие преступления).

Впервые Павловского, который был помощником народного депутата Николая Паламарчука, задержали 12 ноября 2018 года, но вскоре отпустили под домашний арест.

Напомним, Екатерину Гандхюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне. Врачи три месяца боролись за жизнь Екатерины, но спасти ее не удалось - 4 ноября 2019 года Гандзюк скончалась. 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. Тогда же он вышел из СИЗО, заплатив залог в 2,5 млн гривен. Спустя время на него надели электронный браслет.

Как сообщалось, в Раде создали комиссию по контролю расследования убийства Гандзюк.