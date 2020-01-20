Австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был специальным представителем председателя ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины, не исключает, что конфликт на Донбассе может быть замороженным на десятилетия по примеру приднестровского сценария.

В интервью газете "Коммерсант" он проанализировал перспективы урегулирования конфликта в ближайшее время. В целом, мирный исход Сайдик также не исключил. "В каких-то аспектах это уже есть. Приднестровье пользуется тем, что считается частью Молдовы. И все преимущества торговли с ЕС распространяются и на Приднестровье", - отметил Сайдик.

В случае с конфликтом на Донбассе "есть люди, которые пользуются соглашением Украины с ЕС о безвизовом режиме", обратил внимание дипломат. "Они сохранили украинские паспорта именно поэтому. В этом аспекте уже сейчас есть определенное сходство с Приднестровьем. Люди очень хорошо понимают, где они больше денег зарабатывают - в ЕС или в России", - добавил Сайдик.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что "приднестровизация" Донбасса не пойдет на пользу ни РФ, ни Украине. "Здесь территория намного больше и больше населения - уже сейчас поддержание этой территории стоит больших денег. Но когда-то все же надо будет вложить туда большие деньги, восстановить промышленность, шахты. Готова ли Россия на это?" - задался вопросом Сайдик.

Экс-представитель ОБСЕ, считает, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а Минские соглашения должны выполняться не последовательно, а пакетно. "Читайте так называемый план Сайдика. Мы в наших предложениях первым делом писали, что это должен быть пакет, в котором все решения будут приниматься не последовательно, а в совокупности. И предлагали, хотя это, может быть, звучит странно, чтобы соглашения были ратифицированы, потому что одна из проблем заключается в том, что они не ратифицированы", - отметил бывший представитель ОБСЕ. И, по его мнению, "это следует сделать через "Нормандский формат".

Ранее "Страна" разбиралась, почему у президента Украины Владимира Зеленского отложили голосование за проект по децентрализации.