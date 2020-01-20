На украино-венгерской границе сотрудники пограничной службы выявили книги и коллекцию марок, которые могут иметь культурную ценность. Инцидент случился ночью 20 января в пункте пропуска "Лужанка".

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы

"Пять томов "Большой Советской энциклопедии", датированных 1926 и 1927 годами, и коллекцию из 212 почтовых марок перевозила среди личных вещей 45-летняя гражданка Украины. Женщина направлялась в соседнюю Венгрию как пассажирка одного из микроавтобусов", - говорится в сообщении.

Сейчас обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения экспертизы с целью установления их культурной или исторической ценности.

Фото: ГПС

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