В Украину прибудет министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами с посланием от иранского президента Хасана Рухани по поводу сбитого над Тегераном украинского Boeing.

Как сообщает иранское агентство IRNA, представитель МИД Ирана Аббас Мусави утверждает, что расследование занимает долго времени, но его страна готова к сотрудничеству.

"Министр дорог и городского развития отбыл сегодня в Украину с посланием от президента Исламской республики Иран по поводу авиакатастрофы. Это демонстрирует максимальную готовность Ирана к сотрудничеству. Другие страны должны воздержаться от политизации этого вопроса, потому что они ничего не получат", - уточнил он.

Кроме того, представитель МИД Ирана вновь выразил свои соболезнования в связи с катастрофой.

Напомним, руководитель отдела по расследованию событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефара заявил, что иранские эксперты осматривают бортовые самописцы сбитого самолета авиакомпании МАУ, пытаясь расшифровать послания самостоятельно. Решения о том, чтобы передать черные ящики в Украину, не приняли.

Также мы сообщали, что Украина знала, что украинский самолет МАУ был сбит иранской ракетой, однако приняла решение не критиковать тегеранские власти. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев предпочел придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.