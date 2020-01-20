Главную награду премии Гильдии киноактеров США, церемония которой состоялась в Лос-Анджелесе, получил фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты".

Как сообщает "Коммерсант", фильм получил номинацию за "Лучший актерский состав в игровом кино". За награду также боролись картины "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Скандал" Джея Роуча и "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити.

Год назад фильм "Паразиты" получил "Золотую пальмовую ветвь", вошел в шорт-лист премии "Оскар" и был номинирован на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший фильм".

Как сообщала "Страна", на премию Оскар-2020 номинированы девять фильмов, в числе которого есть и "Паразиты". Фильм признан лучшим фильмом 2019 года по версии Каннского кинофестиваля. Он собрал внушительную кассу - $130 миллионов при бюджете $11,8 миллиона. "Паразиты" могут стать мини-сериалом. HBO уже ведет переговоры с авторами, хотя сделка еще не закрыта.

Год назад Гильдия киноактеров США назвала лучшую актерскую команду года. "Лучший актерский состав в художественном фильме" - досталась геройскому боевику "Черная пантера". В номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале" победу одержал телепроект "Это мы". Американец Рами Малек завоевал премию Гильдии киноактеров США как "Лучший актер" за свою роль в фильме "Богемская рапсодия".