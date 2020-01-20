Экс-глава ГФС Роман Насиров всплыл на видео, которое может привести к импичменту президента США Дональда Трампа. Адвокат Джозеф Бонди обнародовал кадры, на которых его клиент Лев Парнас (арестованный американский бизнесмен украинского происхождения, который наводил мосты с властями Украины) встречался с Трампом и Насировым в 2016 году, хотя глава Белого дома заявил, что не знаком с Парнасом. Встреча произошла после победы Трампа на выборах, но до его инаугурации. Не исключено, что Насиров, который в то время уже находился под расследованием НАБУ, хотел заручиться поддержкой нового президента США, чтобы повлиять на следствие в Украине.

"Вот человек - "я его совсем не знаю, не знаю, откуда он, ничего о нем не знаю", а также Лев Парнас, и Роман Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы Украины в Мар-а-Лаго в декабре 2016 года" , - подписал видео Бонди, процитировав слова Трампа, что тот не знаком с Парнасом.

На видео длительностью 14 секунд, не разобрать слов, поскольку на него наложена музыка. Но видно, что Трамп общается с Парнасом и Романом Насировым.

Бонди опубликовал видео в интересах Парнаса, который был помощником советника Трампа Рудольфа Джулиани. Его арестовали три месяца назад. Считается, что он помогал организовывать давление на власти Украины, чтобы они начали расследование в отношении экс-вице-президента Джо Байдена - одного из главных конкурентов Трампа на выборах президента в 2020 году. Парнасу предъявили обвинения в нарушении лоббистской деятельности. Также его подозревают в попытках добиться отставки посла Мари Йованович. Видео свидетельствует, что Парнас встречался с Трампом и мог действовать не в одиночку, а выполнять поручения его и Джулиани.

То есть теперь, Роман Насиров может стать фигурантом дела об импичменте Трампа, если он подтвердит, что Парнас имел дела с президентом США, хотя тот отрицает это.

Насиров летал на инаугурацию Трампа в 2016 году. Вояж в США проверили в НАПК, ведь билеты на церемонию стоили сотни тысяч долларов. По слухам. Парнас просил у Насирова около 100 тысяч долларов за возможность принять участие в инаугурации. Однако в итоге в НАПК заявили, что Насирову досталось бесплатное приглашение.

Парнас - неформальный представитель советника Трампа Руди Джулиани, который пытался навести мосты со старым и новым украинским руководством, после того, каак оказался под следствием, предоставил Конгрессу предоставил переписки с командой Владимира Зеленского, генпрокурором Юрием Луценко, шефом МВД Арсеном Аваковым и бизнесменом Игорем Коломойским (Конгресс сейчас пытается протолкнуть импичмент Дональду Трампу и готовит документы для слушаний в Сенате - Ред.).

Ранее мы проанализировали, о чем Луценко говорил с посланцем Джулиани.

Также Лев Парнас рассказал журналистам, что Дональд Трамп шантажировал Киев и грозил, что США больше не будут предоставить военную помощь Украине, если не начнут расследование вокруг Байдена.