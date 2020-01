Экс-глава ГФС Роман Насиров всплыл на видео, которое может привести к импичменту президента США Дональда Трампа. Адвокат Джозеф Бонди обнародовал кадры, на которых его клиент Лев Парнас (арестованный американский бизнесмен украинского происхождения, который наводил мосты с властями Украины) встречался с Трампом и Насировым в 2016 году, хотя глава Белого дома заявил, что не знаком с Парнасом. Встреча произошла после победы Трампа на выборах, но до его инаугурации. Не исключено, что Насиров, который в то время уже находился под расследованием НАБУ, хотел заручиться поддержкой нового президента США, чтобы повлиять на следствие в Украине.

"Вот человек - "я его совсем не знаю, не знаю, откуда он, ничего о нем не знаю", а также Лев Парнас, и Роман Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы Украины в Мар-а-Лаго в декабре 2016 года" , - подписал видео Бонди, процитировав слова Трампа, что тот не знаком с Парнасом.

На видео длительностью 14 секунд, не разобрать слов, поскольку на него наложена музыка. Но видно, что Трамп общается с Парнасом и Романом Насировым.

