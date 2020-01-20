В Министерстве энергетики и защиты защиты окружающей среды создадут новое государственное предприятие "Укруголь", основная задача которого будет заключаться в обеспечении надлежащего прозрачного функционирования рынка угля и защите производителей.

Как говорится в приказе главы министерства от 14 января, новосозданное ведомство будет располагаться на проспекте Академика Палладина, 46/2.

Так, департаменту по работе с персоналом уже поступило поручение принять "меры по назначению руководителя ГП "Укруголь". Также информация о госпредприятии должна быть внесена в Единый государственный реестр юридических, физических лиц.

Кроме рынка, "Укруголь" будет заниматься защитой импорта и устойчивым обеспечением потребностей потребителей дефицитными марками угля.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в государственных органах Украины все еще продолжают работать негодяи и подонки.

До этого "Страна" писала, что министр энергетики объяснил, почему Украина не идет на уступки России в переговорах по газу.