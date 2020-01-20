Застройщика и экс-нардепа Максима Микитася задержали при попытке покинуть территорию Украины в аэропорту Борисполь.

Об этом сообщил "Стране" источник в Пограничной службе Украины.

"Дали бумагу про запрет выезда, но не задерживали. Отпустили. Был один", - сообщил "Стране" источник.

При этом он добавил, что на руках у Микитася был какой-то "аусвайс" (так выразился источник) от НАБУ, который, по мнению Микитася, якобы давал ему право покинуть страну.

По информации "Страны" Максим Микитась пытался улететь в Лондон вместе с женой. В итоге

жена улетела одна, а экс-нардепу отменили регистрацию на рейс.

Фото: newsone.ua

Напомним, что Микитась был арестован по подозрению в махинациях на рынке недвижимости. Но в конце октября 2019 года вышел под залог в 80 миллионов гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что в САП заявили, что экс-глава Укрбуда Микитась размышлял об убийстве свидетеля в деле против него.

Кроме этого мы рассказывали, что экс-глава Укрбуда Микитась внес за себя залог в 5,5 млн грн и надел электронный браслет.