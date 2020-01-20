Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что российский лидер Владимир Путин считается с тем, что наша страна является независимым государством.

Как он рассказал в интервью The Times of Israel, диалог с президентом России уже принес первые результаты.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленными - самый большой обмен такого рода", - сказал он.

В то же время Зеленский признался, что не знает, о чем думает Путин.

"Я не знаю, о чем он думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он это понимает", - подчеркнул он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что переименование улиц в честь героев-националистов вопрос деликатный. Он предлагает построить общую историю и найти людей, чьи исторические деяния не будут спорными.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский рассказал об антисемитизме в Украине.