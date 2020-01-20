В Херсоне полицейские, прокуратура и оперативные подразделения СБУ проводят обыски по делу Гандзюк. Руководителем банды оказался экс-помощник нардепа предыдущих созывов, который причастен к сокрытию нападения на Екатерину Гандзюк.

Обыски проходят 20 января не только в Херсоне, но и других населенных пунктах области, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора. Спецоперация нацелена на прекращение деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над людьми и поджоги чужого имущества.

При этом в прокуратуре акцентируют, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Фото: gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", 4 ноября, мать умершей год назад активистки из Херсона Екатерины Гандзюк на брифинге произнесла предсмертные слова своей дочери. "Я их недооценила, а они меня переоценили", – эта была последняя фраза, которую произнесла активистка.

Напомним, девушку облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне. Врачи три месяца боролись за жизнь Екатерины, но спасти ее не удалось - 4 ноября 2019 года Гандзюк скончалась. 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. В тот же день подозреваемый вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Спустя время на него надели электронный браслет.