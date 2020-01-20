В понеедльник 20 января президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях у здания Министерства обороны в память о военнослужащих, погибших в боях за донецкий аэропорт.

Глава государства возложил цветы к подножию памятного колокола вместе с членами семей погибших военных. Также Владимир Зеленский пообщался с семьями военных.

Все фото: Офис президента/Telegram

Напомним, в этот день 5 лет назад около 100 военных погибли во время обороны Донецкого аэропорта. 18-20 января произошел самый кровопролитный штурм со стороны боевиков. Украинские военные удерживали первый этаж, а верхние этажи контролировались противником.

Боевики, воспользовавшись перемирием для эвакуации своих убитых и раненых, заминировали перекрытия здания и взорвали их. За стойкость и бесстрашие украинских защитников донецкого аэропорта назвали "киборгами". В честь них сегодня в киевском аэропорту сыграл военный оркестр.

Напомним, погибший от взрыва в центре Киева полковник был "первым киборгом" в аэропорту Донецка.