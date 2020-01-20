На автомобильной дороге "Мукачево-Рогатин-Львов" в Закарпатской области столкнулись две машины, в результате чего пострадали трое детей и шестеро взрослых.

Как сообщает пресс-служба полиции, ДТП произошло неподалеку от села Бугорок.

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

"Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле "Киа-Rіо", совершая обгон попутного авто "Volvo", выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем "Renault" под управлением 56-летнего жителя с. Арданово Иршавского района", - уточнили полицейские.

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Всегот в результате аварии пострадали шестеро взрослых и трое детей. Все они доставлены в больницу.

Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении ПДД.

Скриншот: Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Напомним, полиция Закарпатской области расследует ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля Skoda Super, которое произошло утром 28 августта в Раховском районе на автодороге "Мукачево-Рогатин".

Также "Страна" писала, что правоохранители Закарпатской области выясняет обстоятельства ДТП с участием 12-летнего водителя квадроцикла, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.