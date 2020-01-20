Госбюро расследований открыло уголовное производство в отношении бывшего руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова, который объявил о своем увольнении и рассказал, и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера за злоупотребления во время отдыха.

Как сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши" со ссылкой на источники, производство возбуждено 27 декабря 2019 по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

В материалах дела фигурируют председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов и его прямой руководитель - председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер.

"По информации наших источников, Шевки и Кравцов тратят немалые бюджетные деньги не на повышение зарплат сотрудникам УЗ, не на решение проблемы износа подвижного состава предприятия, а на развлечения, катаясь на служебном корабле, заказывая при этом кейтеринг суммой от 200 тысяч гривен и при этом покупая за деньги "Укрзализныци" элитные сигары и алкоголь", - говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, один такой выход корабля в плавание с обеспечением развлечений обходится для "Укрзализныци" в среднем в сумму от полумиллиона гривен за 5 часов хода по Днепру.

Как сообщала "Страна", в конце 2019 года председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился в Наблюдательный совет компании по поводу прекращения контракта в связи с его переходом на работу в публичный государственный сектор.

Как писала "Страна", Кабмин назначил Кравцова главой правления "Укрзализныци" в январе 2019 года. Срок контракта с Кравцовым истекает в 2021 году. Однако еще с начала декабря обсуждается тема его увольнения.