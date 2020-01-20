Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Париже, на которой также был президент России Владимир Путин, заявил о том, что его страна не будет нормализировать отношения с Кремлем, пока не разрешится ситуация с отравлением в Солсбери.

Как сообщает The Guardian, лидеры стран встретились в Берлине в кулуарах международного саммита, который был посвящен конфликту в Ливии.

"Он объяснил, что в позиции Великобритании по Солсбери нет изменений, что было необдуманное использование химического оружия и наглая попытка убийства невинных людей на земле Великобритании. Он сказал, что такое нападение не должно повторяться", - утверждает пресс-секретарь Джонсона.

Уточняется, что нормализация отношений невозможна по причине того, что Россия ведет "дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании".

Напомним, страны, которые приняли участие в Международной конференции по Ливии, прошедшей в Берлине, договорились, как будут решать конфликт. Документ, согласованный ее участниками, должен теперь одобрить Совет Безопасности ООН.

Также "Страна" писала, что в воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии. В ней принимали участие 10 глав государств и правительств.