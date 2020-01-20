В понедельник утром, 20 января, движение в центре и на левом берегу Киева существенно осложнилось, поскольку часть улиц остановилась в пробках.

Как свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, машины стоят на бульваре Дружбы народов, Леси Украинки и Тараса Шевченко. Также следует объезжать проспект Победы. Корреспондент "Страны" сообщает, что здесь гигантскую пробку вызвали работы коммунальщиков по замене уличных фонарей. Работы идут у памятника Щорсу и в районе площади Победы.

Фото: Cтрана

Кроме того, движение транспорта осложнено на Воздухофлотском проспекте, а также проспекте Леся Курбаса, Набережном шоссе, улицах Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Московской, Джона Маккейна, Елены Телиги и Николая Гринченко.

На левом берегу Киева пробки образовались на Броварском проспекте, проспекте Освободителей и Романа Шухефича. Также затруднение есть на улице Вифлеемской.

Движение на мостах - Южном, Северном, Патона, Метро и Дарницком - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, к вечеру пятницы, 27 декабря, на дорогах столицы образовались 9-балльные пробки.

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