В понедельник, 20 января, в Киеве у здания Минобороны проходят мероприятия, посвященные Дню памяти защитников Донецкого аэропорта, в которых принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-служба Офиса президента сообщает, что память погибших на Донбассе пришли почтить также родные бойцов и премьер со спикером.

По случаю памятного дня прошла минута молчания по погибшим. Люди стоят с портретами погибших и красными гвоздиками, маршируют военные, играет оркестр.

Под звуки колокола раздаются выстрелы, спикер зачитывает регалии и фамилии погибших солдатов.

Напомним, боевые действия между вооруженными формированиями так называемой "ДНР" и вооруженными силами Украины за контроль над аэропортом "Донецк" закончилось отходом украинских подразделений с территории аэропорта в середине января 2015 года. Сам аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года. В результате многомесячных боевых действий здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены.

Также сегодня в киевском аэропорту в честь "киборгов" сыграл военный оркестр.