В терминале "D" киевского аэропорта "Борисполь", 20 января, в честь Дня памяти защитников Донецкого аэропорта состоялось выступление Национального президентского оркестра и хора Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, особое место было отведено композиции, которая исполнилась на уникальном музыкальном инструменте – "Колоколе войны", изготовленном в 2016 году из гильз 152-мм артиллерийских снарядов.

"С целью чествования подвига Героев, самоотверженно и мужественно защищавших Донецкий аэропорт, 20 января 2020 года в 08:30 на территории Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (терминал "D", третий этаж) прошло тематическое театральное действо с участием Национального президентского оркестра и хора Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня запланирована всеукраинская акция в аэропортах других украинских городов.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, что днем ранее в "Борисполь" привезли тела погибших украинцев, самолет которых был сбит ракетой в Иране.

Также сообщалось, что "Страна" вела онлайн-трансляцию церемонии прощания с украицнами, которые погибли в результате крушения самолета МАУ в Иране.