В Лос-Анджелесе вручили SAG Awards (премия Гильдии киноактеров США - Ред.), а главным событием вечера стало трогательное общение голливудских актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта.

Как сообщает TMZ, экс-супруги проявляли романтические чувства на церемонии вручения наград. Фанаты обратили внимание на то, как улыбался Питт, когда Энистон получала свою награду на сцене. Она получила награду за "Лучшую женскую роль в драматическом сериале". После этого Питт забрал приз за "Лучшего актера второго плана".

Ранее на обложке журнала Star разместили фото целующихся Питта и Энистон. Позже выяснилось, что снимок был сделан из двух старых фото актеров.

Впрочем, ничто не мешает пылким чувствам Питта и Энистон после того, как актриса объявила о расставании с мужем Джастином Тером. А Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то развелись официально.