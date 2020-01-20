В пермском частном отеле "Карамель", который расположен в подвале жилого здания, лопнула труба, постояльцев залило кипятком. Пять человек погибли.

Трагедия произошла ночью 20 января. Об этом сообщает Управление Следственного комитета Пермского края. После гибели пяти человек правоохранители возбудили дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По словам губернатора Максима Решетникова, люди погибли из-за отсутствия в отеле эвакуационного выхода. По данным "Интерфакса", среди погибших был один ребенок. Еще трех человек с ожогами доставили в больницу.

Как пишет "Ъ-Прикамье", прорвалась транзитная труба 1962 года постройки. По предварительной информации, тепловая централь была бесхозной, и 12 декабря 2019 года ее передали в управление ООО "Пермская сетевая компания" (входит в "Т Плюс"). В мини-отеле "Карамель" ранее уже прорывало трубу. Как сообщает телеграм-канал База, в сентябре в том же самом номере также была прорвана труба. Тогда номер был пустой и трагедии удалось избежать.

В администрации Перми рассказали, что трагедии в мини-отеле предшествовал еще один прорыв трубы около 02:00 , инцидент произошел примерно в 300 м от дома на ул. Советской Армии, 27. Из-за этого дефекта сейчас без горячего водоснабжения находится порядка 20 жилых домов.

Следователи начали опрашивать потерпевших. Место происшествия они начнут осматривать, когда будут ликвидированы последствия аварии. К проверке инцидента подключилась краевая прокуратура.

Как сообщала "Страна", в Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим, убив женщину, ранив двоих мужчин, в том числе росгвардейца.

Ранее в Перми обрушилось перекрытие в 14-этажном доме, жильцов эвакуировали.

Также в Перми арестовали подростков, устроивших страшную резню в школе.