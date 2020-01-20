По йеменской провинции Мариб произвели ракетный удар, в результате которого погибли около 100 военнослужащих правительственной армии. Еще около ста человек получили ранения.

Эскалация конфликта произошла 18 января, об этом сообщает издание AFP. Ракета попала в мечеть во время вечерней молитвы. Военный лагерь располагался в 170 километрах от столицы страны-Сане. Атака стала первой в Йемене за последние месяцы.

Президент страны Мансур Хади назвал действия отрядов хуситов позорными. Он добавил, что их атака подтверждает, что у них нет желания достичь мира, поскольку "они не знают ничего, кроме смерти и уничтожения, и являются дешевым инструментом Ирана в регионе".

Хуситы пока не взяли на себя ответственность за ракетный удар и его последствия.

Как сообщала "Страна", летом прошлого года хуситы обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии. После этого повстанцы в Йемене взяли штурмом дворец президента, а сам гарант скрылся в Саудовской Аравии.

В сентябре 2019 года Саудовская Аравия уничтожила в Йемене четыре объекта хуситов, где производились морские дроны.