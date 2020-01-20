Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонных разговорах с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, которого адвокаты Клинтона будут защищать от импичмента, и акцентировал внимание на том, что ничего противозаконного не делал.

В интервью The Times of Israel президент Украины подчеркнул, что раньше и сейчас действует так, чтобы избежать вовлечения Украины или украинских граждан в политическую ситуацию в США. "Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки", - ответил Владимир Зеленский на вопрос об отношениях с Дональдом Трампом.

Глава украинского государства добавил, что американцы "относятся к своей стране так, как им нравится". И он не хочет, чтобы Украину вовлекали в дела, связанные с внутренней политикой США.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа. "Страна" рассказывала, что это означает. Одна из причин такого решения та, что Трамп мог оказывать давление на Украину, чтобы получить компромат на своего конкурента на выборах Байдена. Для этого, по мнению демократов, он мог использовать шантаж в виде заморозки военной помощи.

Напомним, что Зеленский подтвердил визит в Израиль, несмотря на то, что ему не дадут слова на форуме по Холокосту.

Он на личном примере рассказал об антисемитизме в Украине: "У меня еврейская кровь. И я президент. Никому нет до этого дела".