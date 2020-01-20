В эти дни Украина чествует погибших при обороне Донецкого аэропорта. Пять лет назад Киев утратил контроль над этим объектом - и попытки отбить его ни к чему не привели.

Впрочем, в глазах многих поражение превратилось в победу. Главным образом благодаря тому, что в Украине возник культ "киборгов" - защитников ДАП, которые на протяжении семи с половиной месяцев обороняли аэропорт.

Эти воины стали непременными гостями всех мероприятий, посвященных войне на Донбассе. В их честь снимали фильмы и писали книги. Что как-то задвинуло в тень историю поражения в донецком аэропорту.

И уже тем более, никто не расследовал официально, что произошло пять лет назад и почему так долго удерживаемый объект пришлось оставить. Как и другие территории вслед за тем.

"Страна" вспомнила, как начинались и чем окончились бои за аэропорт.

Первый бой за аэропорт

Брать воздушные ворота Донбасса под контроль сепаратисты попытались еще в конце мая 2014 года. Им нужно было перекрыть возможность переброски туда военных грузов.

Ночью 26 мая отряд экс-руководителя донецкой "Альфы" СБУ Александра Ходаковского 9к тому времени уже передшего на сторону так называемой "ДНР"), усиленный приезжими из России (в первую очередь из Чечни) частично занял новый терминал аэропорта. Старое здание и его окрестности контролировал кировоградский спецназ. Стороны не вступали в боестолкновения и даже вели переговоры.

Потом Ходаковский уехал. И около 11 утра по новому терминалу был нанесен удар - с одной стороны, отработал украинский спецназ, который за несколько часов переговоров успел оборудовать огневые точки. С другой - боевая авиация.

Тогда Донецк впервые услышал рев штурмовика Су-25, который обстрелял крышу нового терминала.

Затем сепаратисты не получили команду отступать. Они погрузились в КАМАЗы и, беспорядочно отстреливаясь, поехали в сторону города. По пути их ошибочно расстреляли из гранатометов свои же - приняв за Нацгвардию Украины.

Потери сепаратистов исчислялись десятками - говорится о цифре 50 погибших.

В уже образованной тогда "ДНР" вспыхнул конфликт: глава "республики" Александр Бородай обвинил в провале операции Александра Ходаковского.

Сразу после этих событий Госавиаслужба закрыла аэропорт для гражданских судов. А в Донецке началась длинная эпопея боев за этот стратегический объект.

ДАП под контролем ВСУ. Лето и осень

В самый ожесточенные период боев на Донбассе - 2014 и начало 2015 года - аэропорт находился под контролем Украины.

При этом объект находится фактически в черте города, и с него простреливаелся весь мегаполис.

То есть совсем недалеко от густонаселенных жилмассивов находился эпицентр ожесточенных боестолкновений.

Ситуация вокруг аэропорта летом постоянно менялась: сепаратисты периодически брали ДАП в кольцо, однако деблокирующие удары ВСУ с северо-запада помогали группировке, расположенной в аэропорту, проводить ротацию и пополнять боеприпасы.

В конце июля коридор был пробит окончательно, и в ДАП начали завозить тяжелое вооружение. Представители "ДНР" отступили ближе к черте Донецка.

Однако в конце августа они возобновили атаки на аэропорт. Причем уже с применением "Градов" и тяжелой артиллерии. По времени это совпало с формированием Иловайского котла, когда впервые на территорию Донецкой области зашли российские войска. То есть уровень поддержки "ДНР" со стороны Москвы вырос.

После обстрела загорелось здание нового терминала, а сепаратисты заявили, что смогли зайти на территорию аэропорта и захватить часть летного поля и сооружений.

В начале сентября Киев и Москва подписали первые Минские соглашения. По ним аэропорт входил в зону контроля сепаратистов. Об этом свидетельствует документ с координатами линии разграничения сил, согласно этим соглашениям, который еще в январе 2015 года опубликовало издание "Зеркало недели".

Однако украинская сторона не стала уходить из аэропорта.

Как заявил экс-начальник Генштаба Муженко в 2019 году, "если бы мы делали так, что если есть угроза, то нам надо отойти, возможно, бы мы остановились в Киеве, а возможно, даже за Киевом. Бойцы боролись за каждую пядь украинской земли, чтобы эту заразу не допустить на подконтрольную нам территорию".

Впрочем, более близко к истине пояснение, которое дал в декабре 2014 года представитель Генштаба генерал-майор Александр Розмазнин: "в стратегическом плане это выгодная позиция, потому что аэропорт находится практически в Донецке. Больше деталей я не раскрою, чтобы не навредить нашим ребятам там".

При этом, по неофициальным данным, сыграли свою роль и чисто политические причины. После поражения под Иловайском и подписани Минских соглашений украинскую власть обвинили в предательстве и проигранной войне. И если б еще сдали аэропорт, то тогда уровень зрады был бы вообще запредельным.

А на носу были выборы в парламент.

Поэтому аэропорт отдать "ДНР" просто не решились.

После чего сепаратисты попытались захватить его силой. Но первые атаки были отбиты. И уже с конца сентября начались долгие ожесточенные бои.

Украинские власти использовали это для того, чтоб смыть позор Иловайского разгрома. Стойкость украинских бойцов при обороне аэропорта должна была стать "моральной сатисфакцией" для общества за предыдущие поражения.

Именно тогда и родилась история о "киборгах".

Последняя зима

В начале декабря в боях за аэропорт произошел перелом: "ДНР" захватила старый терминал, пожарную вышку и ряд сооружений (что в Киеве отрицали). Украина же удерживала новый терминал.

То есть ситуация поменялась с точностью до наоборот со времен первого боя в ДАП.

Более того, сепаратисты по сути заблокировали сообщение между ВСУ и силами, защищавшими аэропорт. После чего Украина и Россия договорились о новом прекращении огня. А "ДНР" даже разрешила украинцам провести ротацию личного состава, которая прошла 12 декабря.

Именно тогда командир батальона сепаратистов "Спарта" Арсений Павлов с позывным "Моторола" обменялся рукопожатием с замкомбрига 93-й ОМБР Алексеем Оцерклевичем ("Купол").

На видео "Купол" сказал "это братская война, которая никому не нужна".

Оцерклевич, напомним, летом 2019 года стал начальником Управления госохраны Украины, но потом был уволен с этой должности.

Но вернемся к событиям той зимы. Такие ротации под присмотром сепаратистов проходили еще дважды - 22 декабря и 6 января. Однако уже через неделю бои снова стали ожесточенными.

Падение аэропорта

После новогодних праздников на фронте возобновилась активная фаза войны.

Сепаратисты, при поддержке России, атаковали сразу по нескольским направлениям. И одним из важнейшим из них был Донецкий аэропорт.

13 января силы "ДНР" снова начали массированный обстрел ДАП, после чего перешли в наступление. Бои завязались уже за новый терминал - последний оплот сопротивления ВСУ.

14 и 15 января сначала Пушилин, потом Захарченко заявили, что выбили украинских силовиков из нового терминала, и аэропорт полностью перешел под их контроль. Однако это было не так, и на следующий день бои продолжались. Хотя уже тогда было понятно, что дни украинской группировки в аэропорту были сочтены.

При этом ВСУ пытались наносить контрудары для деблокады аэропорта. Их даже зачем-то анонсировал у себя в Facebook советник Порошенко Юрий Бирюков.

Большое контрнаступление на ДАП произошло уже 20 января. Однако оно закончилось разгромом. Многие солдаты попали в плен к группировке "Сомали", которую возглавлял Михаил Толстых ("Гиви").

Среди них оказался десантник Олег Кузьминых, командир 90-го батальона 81-й аэромобильной бригады. Видео, как Гиви ставит солдат ВСУ на колени и заставляет их есть погоны, облетело тогда весь интернет.

Кузьминых уже через два дня снова попал на видео - сепаратисты привезли его на остановку троллейбуса, в котором после обстрела погибло несколько человек. В плену офицер провел 124 дня, после чего вернулся в Украину.

В самом здании аэропорта, тем временем, оставались блокированы несколько десятков "киборгов", которые все еще продолжали держать позиции в надежде, что к ним пробьются свои.

Окончательный перелом произошел 21 января, когда штурмовые отряды сепаратистов подорвали и обрушили третий этаж. После этого сопротивление закончилось.

В последующие отдельные украинские подразделения еще оставались в районе аэропорта, но и они постепенно отходили. А 29 января начальник Генштаба Муженко заявил, что украинские войска отведены на расстояние полутора километров от аэропорта, фактически признав потерю контроля над ДАП.

Значение и причины поражения в аэропорту

Бои за аэропорт продолжались 242 дня. Стороны потеряли по несколько сотен людей убитыми. И это не считая жертв среди мирного населения Донецка, которое регулярно попадало под обстрелы.

Аэропорт стал вторым болезненным поражением Киева в этой войне после Иловайска. Параллельно разворачивались события на дебальцевском выступе, который завершились в феврале 2015 года падением города и новым отступлением ВСУ.

И аэропорт, и Дебальцево показали, что выиграть эту войну на поле боя Украина не может. Что и стало причиной появления вторых Минских соглашений. Уже куда более невыгодных для Киева, чем первые.

Что же до причин поражения непосредственно в аэропорту, то здесь можно выделить следующие позиции.

1. К концу лета вооруженные силы сепаратистов укрепились за счет прямой помощи от России и наведения внутреннего порядка в отрядах "республиках".

Военные формирования уже более четко координировались между собой и получили тяжелое вооружение. То есть возможности "ДНР" и ВСУ на тот момент примерно уравнялись (тем более, что на Донбассе к тому моменту почти перестала летать украинская авиация, которую сбивали переносными ЗРК).

Украинская армия даже с разрозненными отрядами "ДНР" сражалась с большим трудом. А когда они превратились в более-менее сформированные силы, то ситуация для Киева стала еще тяжелее. Особенно с появлением у сепаратистов пушек и РСЗО, которыми начали "поливать" аэропорт с конца лета.

2. После падения аэропорта в Украине начали объяснять, почему так произошло. Говорилось, что чисто технически оборонять ДАП с северо-запада было сложнее, чем наступать из Спартака и Веселого (пригородов Донецка). Подходы со стороны города - более скрытные благодаря плотной застройке.

Тогда как со стороны Песок и Опытного, откуда шла связь с ВСУ, нужно было двигаться по открытым пространствам. То есть были очень уязвимые коммуникации.

А после того, как сепаратисты в декабре захватили старый терминал, оборонять новый стало делом практически безнадежным - это одиноко стоящее здание удерживать очень трудно. Тем более в плотном кольце окружения.

Однако это объяснение в общем-то упирается в первое: пока в чисто военном отношении ВСУ более-менее превосходили сепаратистов, фактор коммуникаций не имел столь решающего значения. Но потом ситуация поменялась: у "ДНР" массово появилась артиллерия, танки и противотанковые средства. И при относительно равных позициях противников падение аэропорта стало вопросом времени.

Спасти ситуацию могло бы радикальное наращивание украинских резервов на донецком направлении. Однако этого не произошло.

То есть в данной ситуации нужно было или радикально деблокировать аэропорт - с захватом прилегающих территорий. Или же отступать, срезая неудобный для обороны форпост и не растрачивая на него людских и материальных ресурсов. Тем более, что свое стратегическое значение аэропорт уже утратил: авиация там садиться не могла.

Однако реально помочь защитникам ДАП Киев не мог или не хотел. Но и бросать аэропорт боялись, ожидая "зрады". Которая, впрочем, и так наступила.

Последствия поражения пытались заретушировать мифологизацией битвы за аэропорт. И это во-многом удалось. Сейчас все говорят о "киборгах", но мало кто вспоминает, чем именно закончилась битва за аэропорт.

И, в отличие от Иловайска, не проводилось даже попыток расследований по тому, как сдали аэропорт и зачем его удерживали больше месяца после того, как сепаратисты его окружили.

Адвокаты власти заявляли, что ДАП отвлекал огромные силы противника от других направлений. Однако это не выдерживает критики: одномоментно в аэропорту находилось обычно не более нескольких сот человек. И силы штурмующих также не могли быть настолько большими, чтобы "рухнул фронт" на других направлениях. Война в развалинах не требует массовых армейских перемещений.

Тем более, что и на других направлениях ВСУ в тот момент отступали.

И это ставит еще больше вопросов к действиям украинской власти, которая позволила, во-первых, окружить защитников аэропорта, а во-вторых - не выделила достаточно сил для их деблокады.