В Китае продолжает распространяться неизвестная форма пневмонии, вызванная совершенно новым типом коронавируса. За минувший уик-энд выявлено 139 новых случаев заболевания. Общее количество пострадавших уже превысило 200 человек. Три случая завершились летальным исходом, как передает BBC.

Новые случаи заболеваний за субботу и воскресенье были выявлены в городах Пекин, Шэньчжэнь и Ухань.

Напомним, что после вспышки пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем, который зафиксировали в Ухане в декабре 2019 года, новый неизвестный коронавирус обнаружили у 60 людей в Китае.

Кроме того, его обнаружили у одной женщины в Таиланде, которая прилетела туда из Уханя, а также у жителя Японии, который так же посещал город.

16 января в Японии подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.

Британские ученые из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона утверждают, что количество зараженных неизвестным коронавирусом, который распространяется в Китае, может достигать 1 723 человек. То есть в 38 раз больше официальных данных.

Власти Китая утверждают, что пока нет случаев передачи вируса от человека к человеку. Заразившиеся якобы "подхватили" его через морепродукты, купленные на рынке в Ухани.

Однако профессор Нил Фергюсон утверждает, что подобное развитие ситуации маловероятно.