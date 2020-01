Известный американский бизнесмен, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый пилотируемый полет корабля многоразового использования Crew Dragon запланирован на начало апреля.

"Мы полагаем, что первый пилотируемый полет Crew Dragon будет осуществлен во втором квартале", - сообщил Илон Маск на пресс-конференции по итогам успешного испытания системы аварийного спасения корабля, как передает "Интерфакс-Украина".

Первый пилотируемый полет планируется осуществить с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на американских "Шаттлах". Корабль должен будет отправиться на МКС в двухнедельный полет.

Компания SpaceX разрабатывает пилотируемый корабль в рамках контракта с НАСА на сумму $2,6 млрд.

Напомним, что вечра 19 января, SpaceX осуществила запуск перспективного пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 для проверки работы его системы аварийного спасения.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 корабля был осуществлен в 10:30 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Все испытание продолжалось около 10 минут. На борту Crew Dragon в качестве экипажа находились два манекена, оснащенные датчиками для слежения за их "самочувствием" в полете, в частности, во время четырехкратной перегрузки.

В рамках отработки аварийной ситуации через полторы минуты после старта ракеты-носителя Falcon 9 на высоте около 22 км по команде с Земли от нее отстрелился корабль Crew Dragon. Восемь резервных двигателей SuperDraco корабля отвели его на безопасное расстояние от "аварийной" ракеты и подняли на высоту 42 км. Затем от корабля отсоединился грузовой отсек, и спускаемая капсула начала спуск для приводнения в Атлантике в 30-35 км от космодрома на мысе Канаверал. На спускаемой капсуле перед приводнением раскрылись все четыре парашюта. В район посадки прибыло спасательное судно.

Crew Dragon separating from Falcon 9 during today’s test, which verified the spacecraft’s ability to carry astronauts to safety in the unlikely event of an emergency on ascent pic.twitter.com/rxUDPFD0v5