Вчера вечером, 19 января, в Лондоне разыгралась ужасная трагедия. Здесь, в районе Илфорд, у станции метро Семи Королей неизвестный с ножом напал на людей, и в итоге трое мужчин были убиты.

Английская газета The Daily Mail уже назвала это чрезвычайное происшествие "одним из самых кровавых кровопролитий в истории Британии".

Полиция заявила, что всем трем погибшим было от 20 до 30 лет. Детективы начали спецоперацию по поимке преступника, однако она пока не увенчалась успехом.

В социальных сетях начали распространять фото, на которых было видно, что один из погибших лежал в луже крови у подножия лестницы возле станции метро Семи Королей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Англии обнаружили грузовик с 39 трупами, арестован водитель-ирландец.

Так же мы рассказывали, что внук Назарбаева получил в Англии год условно, за то что напал на полицейского.