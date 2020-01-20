Принц Гарри публично признался, что ему очень грустно из-за того, что он сложил с себя королевские обязанности и теи самым потерял права на престол Великобритании.

"Я хочу, чтобы вы услышали правду от меня, которой могу поделиться не как принц или герцог, а как Гарри - тот же самый человек, который 35 лет рос на ваших глазах, но с более ясной перспективой. Великобритания - мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится. Мне очень грустно, что до этого дошло", - сказал Гарри выступая в благотворительном фонде Сентебейла, как передает Интерфакс.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что, принц и его супруга Меган Маркл достигли договоренностей с королевской семьей, что более не будут исполнять королевские обязанности и лишаются титулов "королевские высочества".

Супруги вернут так же в казну 2,4 млн фунтов стерлингов (примерно $3,1 млн - Ред.), потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их особняка Фрогмор-хауса, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государства.