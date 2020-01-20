Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который угодил в кассетный скандал, пояснил почему заявление об отставке было им подано на имя президента Владимира Зеленского, а не в парламент.

Таким образом глава Кабмина якобы хотел подтвердить вотум доверия к себе со стороны Банковой. Об этом Алескей Гончарук заявил в эфире канала "Украина 24".

"Не столько получить, сколько подтвердить скорее (вотум политического доверия от президента - Ред.). Для нас очень важно, чтобы внутри команды не были никаких недоразумений", - так ответил Гончарук на вопрос, почему он подал заявление об отставке именно на имя Зеленского.

Так же премьер назвал преступлением прослушку его разговоров. Он надеется, что украинские спецслужбы выяснят, кто стоял за этой акцией.

Видео: Україна 24