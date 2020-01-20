Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в государственных органах Украины все ещё продолжают работать негодяи и подонки.

Об этом Гончарук сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Конечно, большая система. Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работает в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись. Но огромное количество этих людей сейчас живет в огромном дискомфорте. Они либо уже потеряли, либо потеряют свои коррупционные потоки", - сказал он.

На уточнение журналиста о цифрах коррупционных схем Гончарук отметил, что это миллионы долларов в день. Среди схем, на которых отмывали такие суммы Гончарук назвал игровые автоматы, нелегальные АЗС, нелегальный вывоз древесины и контрабанда.

Гончарук считает, что именно борьба с коррупцией в этих сферах и привела к большому количеству врагов, "которые хотят посеять раздор".

Напомним, нелавно разразился скандал, связанный с премьер-министром. Это произошло после того, как в сети появилась прослушка разговора Гончарука с несколькими чиновниками, в которой он говорит, что у Зеленского примитивное представление об экономике, а сам премьер - профан в экономике.

После этого украинский премьер записал видеообращение, в котором назвал слив прослушки - работой противников правительства и президента, похвастался достижениями Кабмина и заявил, что будет работать дальше, несмотря ни на что.

Но уже на следующий день после видеообращения Гончарук подал прошение об отставке Зеленскому. Но президент "дал ему второй шанс", хотя вообще не имел права увольнять премьера по Конституции.