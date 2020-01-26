Если человек пьет много минеральной воды, это может привести к возникновению серьезных заболеваний. Например, употребление большого количества воды содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках.

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет "Вечерняя Москва".

Она назвала три типа минеральной воды: столовая, лечебно-столовая и лечебная. Они отличаются друг от друга по уровню концентрации солей, пояснила эксперт.

В столовой воде содержится до трех граммов растворенной соли на один литр, в лечебно-столовых - от трех до десяти, у лечебных вод содержание соли около десяти граммов. Также минеральные воды могут различаться по водородным показателям.

Обычную столовую воду можно пить до двух литров в сутки. Лечебную минеральную воду стоит пить только по медицинским показаниям - болезни кишечника, поджелудочной железы, печени, мочевых путей, а также подагра, гастрит и язва.

"Бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках", - сказала врач.

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