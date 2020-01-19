Стриминговый сервис для промотра фильмов и сериалов Netflix заинтересован в работе с принцом Гарри и его женой Меган Маркл.

Платформа может привлечь бывших принца и принцессу к работе над сериалом про правление королевы Елизаветы II. Сериал называется "Корона", уже вышло несколько сезонов.

Об этом рассказал контент-редактор Netflix Тед Сарандос, передает Deadline.

Платформа может привлечь Меган и Гарри к работе в сериале "Корона". Это историческая драма, на данный момент сняты три из шести ожидаемых сезонов.

Как сообщала "Страна", принц Гарри с женой решили отделиться от королевской семьи, чтобы самим зарабатывать себе на жизнь.

Герцоги Сассекские Принц Гарри и его жена Меган Маркл не смогут использовать титулы Его и Ее Королевское и больше не будут представлять королеву Елизавету II, в соответствии с соглашением, достигнутым всеми членами королевской семьи. Но они не только потеряют королевские титулы, а еще и должны выплатить 2,4 млн фунтов.