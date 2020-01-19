Из-за сильного снегопада в Тегеране приостановили вылеты из тегеранского аэропорта Мехрабад. Специальные службы занимаются уборкой снега. Видимость примерно 300 метров.

Об этом сообщает агентство IRNA.

Службы воздушной гавани занимаются уборкой снега. Но полеты приостановлены из соображений безопасности, так как видимость не превышает 300 м. Как только погодные условия улучшатся, аэропорт продолжит принимать и отправлять рейсы.

РИА "Новости" разместили на своем Telegram-канале фотографии Ирана, усыпанного снегом.

Фото: РИА "Новости"

Скриншот: РИА "Новости"

Ранее "Страна" писала, что в Гималаях обильные снегопады вызвали сход мощных лавин, жертвами которых стали 70 человек.

Также мы рассказывали о том, что пассажиры Ernest Airlines из Украины несколько не смогли вылететь из Италии в Киев из-за долгов авиакомпании перед аэропортом "Киев" им. Игоря Сикорского.