На северо-западе Китая в городен Артюкс в Киргизском автономном округе Кызылсу произошло землетрясение. Магнитуда землетрясения была 5,2 балла. О жертвах или поврежденных зданиях информации нет.

О происшествии в Китае сообщает китайское информационное агентство Синьхуа.

"Землетрясение силой 5,2 балла произошло в городен Артюкс в Киргизском автономном округе Кызылсу на северо-западе Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 км, однако в сообщении нет упоминания о жертвах или материальном ущербе.

Ранее "Страна" писала, что на атомной электростанции в Японии произошел серьезный сбой, есть угроза утечки радиации.

Также мы рассказывали, что в Турции недавно произошло сильное землетрясение, которое вызвало панику среди местных жителей.