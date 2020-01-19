По легендарному фильму "Молчание ягнят" снимут телевизионный сериал
Американский телеканал CBS начал работу над продолжением известного триллера про канибалла "Молчание ягнят". Сериал будет называться "Кларисса". Его действие происходит через год после побега Ганнибала Летора из тюрьмы.
О том, что над сериалом начали работать, сообщает портал Deadline.
Действие происходит в 1993-м, через год после поимки серийного убийцы Буффало Билла и побега консультанта по делу - Ганнибала Лектера из тюрьмы. Главным героем, как и в оригинальном фильме, станет агент ФБР Кларисса Старлинг. В сериале будет рассказана неизвестная ранее личная история Клариссы.
Однако самого Ганнибала Лектера в проекте, по данным издания, не будет.
Работать над сериалом будут продюсеры "Звездного пути" Алекс Куртцман и Дженни Люмет.
Как пишет Deadline, уже готов сценарий к пилотной серии, сценарная группа для всего проекта уже сформирована. Однако именно "пилот" решит, каким будет сериал и будет ли он вообще.
"После 20 лет тишины для нас огромная честь подарить голос одному из самых известных героев Америки - Клариссе Старлинг. Неоднозначность и храбрость Клариссы осветила путь, даже если ее личная история оставалась в темноте. Но ее история - то, что нам нужно сегодня: ее борьба, ее сила, ее победа. Ее время сейчас и всегда", - заявили Куртцман и Люмет, комментируя решение о съемках сериала.
Оригинальный фильм удостоен пяти премий "Оскар" (лучший режиссер, фильм и актеры), также он получил "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.
Ранее "Страна" писала о том, что появился трейлер фильма, в котором самый известный людоед Голливуда Хопкинс сыграл Папу римского.
Также мы рассказывали, что после скандала со "Слугой народа" в РФ покажут другой сериал "Квартала 95".