Американский телеканал CBS начал работу над продолжением известного триллера про канибалла "Молчание ягнят". Сериал будет называться "Кларисса". Его действие происходит через год после побега Ганнибала Летора из тюрьмы.

О том, что над сериалом начали работать, сообщает портал Deadline.

Действие происходит в 1993-м, через год после поимки серийного убийцы Буффало Билла и побега консультанта по делу - Ганнибала Лектера из тюрьмы. Главным героем, как и в оригинальном фильме, станет агент ФБР Кларисса Старлинг. В сериале будет рассказана неизвестная ранее личная история Клариссы.

Однако самого Ганнибала Лектера в проекте, по данным издания, не будет.

Работать над сериалом будут продюсеры "Звездного пути" Алекс Куртцман и Дженни Люмет.

Как пишет Deadline, уже готов сценарий к пилотной серии, сценарная группа для всего проекта уже сформирована. Однако именно "пилот" решит, каким будет сериал и будет ли он вообще.

"После 20 лет тишины для нас огромная честь подарить голос одному из самых известных героев Америки - Клариссе Старлинг. Неоднозначность и храбрость Клариссы осветила путь, даже если ее личная история оставалась в темноте. Но ее история - то, что нам нужно сегодня: ее борьба, ее сила, ее победа. Ее время сейчас и всегда", - заявили Куртцман и Люмет, комментируя решение о съемках сериала.

Оригинальный фильм удостоен пяти премий "Оскар" (лучший режиссер, фильм и актеры), также он получил "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

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