В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" пьяный мужчина напал на полицейского. Инцидент произошел после того, как правоохранитель попытался его успокоить. Нападавший задержан, ему объявили подозрение в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

"Правоохранитель сделал замечание мужчине с явными признаками опьянения, однако в ответ мужчина ударил его в лицо. За совершение противоправных действий 44-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Фото: Facebook/Поліція Києва

Инцидент произошел на станции метро "Контрактовая площадь". Старший сержант полиции, который нес службу в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Он объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено.

"На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил правоохранителя в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события", - рассказали в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается расследование.

Скриншот: Facebook/Поліція Києва

Ранее "Страна" писала, что в селе Киевской области мужчина во время беседы ударил участкового в лицо отверткой.

Также мы рассказывали, что в Харькове мужчина тяжело ранил полицейского и взял прохожую в заложники.